Si è svolta lunedì 26 maggio presso l’Auditorium del plesso “Ruggero Settimo” dell’I.C. Giuseppe Di Matteo, la manifestazione conclusiva del progetto “Coltiviamo la Legalità”, un’iniziativa educativa alla cultura della legalità. La scuola, ancora una volta, si è fatta culla di valori e voce delle nuove generazioni, che con impegno e creatività hanno dato vita a un evento ricco di significato e di emozione.

Ospite d’onore dell’incontro è stato Angelo Sicilia, autore, regista, drammaturgo e presidente del MOPS (Museo dell’Opera dei Pupi Siciliani), nonché direttore artistico del Museo dei Pupi Antimafia. La sua presenza ha illuminato l’iniziativa, offrendo ai ragazzi una testimonianza viva e appassionata del potere della cultura nella lotta alla criminalità.

Protagonisti indiscussi, il Coro DoReMi e gli alunni delle classi quarte e quinte del plesso “Ruggero Settimo”, che hanno emozionato il pubblico con canti, poesie e riflessioni.

A seguire, sul palco è andata in scena la rappresentazione teatrale “L’Opera dei Pupi contro il cyberbullismo”, realizzata dal laboratorio teatrale del plesso “Nino Atria”, curato da Angelo Sicilia: un modo creativo e potente per affrontare tematiche attuali e sensibilizzare i più piccoli con l’arte e la parola scenica.

Intenso anche il dibattito tra le classi terze della Scuola Secondaria e l’autore, incentrato sul libro “Io, Felicia”, toccante dialogo immaginario con la madre di Peppino Impastato. Un momento denso di domande, silenzi, risposte autentiche e pensieri che crescono come radici in un terreno fertile.

Anna Vania Stallone: “La scuola è palestra viva di legalità: ogni giorno tra i banchi costruiamo insieme il rispetto delle regole, il senso civico e il coraggio di scegliere ciò che è giusto. Perché educare alla legalità significa educare al futuro” Perché la legalità non è solo un concetto: è un seme. E noi, con cura e costanza, continueremo a piantarlo.

AUTORE. Patrizia Vivona