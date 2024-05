Messo in funzione l’Eco Compattatore per il Comune di Castelvetrano grazie al Programma Sperimentale cosiddetto “Decreto Mangiaplastica”, promuoveva l’acquisto di eco-compattatori da parte delle Amministrazioni Comunali attraverso il riconoscimento di specifico contributo.

Il Comune di Castelvetrano la cui istanza è stata presentata il 21 febbraio 2022 è risultata ammesso al finanziamento. Dopo il lungo iter burocratico che ha previsto una prima assegnazione pari al 30% del contributo ed una seconda a saldo erogata dopo la presentazione della documentazione idonea a consentire le verifiche circa l’avvenuta realizzazione delle attività del progetto, oggi celebra la realizzazione dell’opera che è stata collocata all’interno del parco Archeologico di Selinunte.

“Possiamo dire – ha dichiarato il sindaco Alfano – missione compiuta: partecipazione al bando, finanziamento ottenuto e speso nei tempi nell’interesse della nostra comunità. Nelle scorse settimane abbiamo ritirato un prestigioso premio per una Castelvetrano Plastic Free. Quest’altro successo testimonia che non abbiamo voglia di fermarci e tendere sempre al rispetto dell’ambiente. Confidiamo che la pubblicità affissa sull’eco compattatore oltre a generare rispetto per l’ambiente che è lo spirito del progetto possa solleticare la curiosità dei tanti visitatori del Parco Archeologico così da spingerli a visitare Castelvetrano, utilizzando, tra l’atro, la convenzione che riconosce una scontistica per il nostro Museo Civico”

Gli eco-compattatori sono uno strumento utile per contenere la produzione di rifiuti in plastica, favorirne la raccolta selettiva e migliorarne il riciclo. Tali macchinari sono, infatti, specifici per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, essendo realizzati in polietilene tereftalato, materiale con il quale vengono realizzate la maggior parte delle bottiglie presenti in commercio, in grado quindi di riconoscere in modo selettivo quella particolare tipologia di bottiglia e ridurne il volume per favorirne il riciclo.

