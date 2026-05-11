Numerosi associati di Campobello di Mazara, Castelvetrano e Mazara del Vallo si sono rivolti a CODICI perché hanno ricevuto recentemente ingiunzioni di pagamento per verbali di contravvenzioni elevate dai Vigili Urbani di Campobello di Mazara negli anni 2021 e 2022 per violazioni al Codice della Strada nella zona ZTL della località balneare di Tre Fontane.

Tantissimi cittadini, soprattutto coloro che non risiedono a Campobello di Mazara, lamentano di non aver mai ricevuto alcuna notifica dei verbali e intenderebbero chiedere accertamenti specifici agli Uffici competenti.

In considerazione del numero rilevante di segnalazioni pervenute l’associazione CODICI chiede al Comune di Campobello di verificare se la notifica dei verbali è avvenuta nelle forme degli atti giudiziari, così come previsto dalla legge, e se sono state espletate tutte le formalità necessarie inerenti la spedizione e la consegna dei plichi postali, soprattutto quelli per compiuta giacenza.

L’Associazione informa che avverso l’ingiunzione è possibile proporre ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.

Inoltre si fa presente che è possibile avvalersi, per coloro che intendono pagare, della definizione agevolata delle entrate approvata recentemente con regolamento dal Comune di Campobello di Mazara che comprende anche le violazioni al Codice della strada.

Possono essere oggetto di definizione agevolata anche IMU, TARI e le altre entrate comunali indicate nel regolamento.

Il debito può essere estinto, anche a rate, versando il capitale e le spese di notifica degli atti e l’istanza dovrà essere presentata entro il 16 giugno 2026.

La Delegazione di CODICI di Castelvetrano (via Milazzo 32) può supportare gli utenti fornendo le informazioni necessarie, presentando al Comune istanza di accesso per chiedere copia degli atti e per la predisposizione delle domande di adesione alla definizione agevolata.