Quasi un chilo di cocaina e poi 50 grammi di crack, ben occultati all’interno del vano portaoggetti del motore. E’ questa la quantità di droga che i carabinieri hanno trovato a un 39enne trapanese arrestato dai militari dell’Arma della caserma di Paceco. L’uomo era a bordo del suo motore ed è stato bloccato in via Marconi a Trapani. La perquisizione personale ha fatto scoprire la droga che portava con sè. Dopo l’udienza di convalida l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Soltanto ieri, in un convegno all’Istituto tecnico commerciale “G.B. Ferrigno” di Castelvetrano il questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore aveva illustrato i dati del traffico di stupefacenti in provincia di Trapani, evidenziando il legale tra la criminalità organizzata trapanese con quella di Reggio Calabria.

