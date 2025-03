Il Comune di Castelvetrano torna ad avere un ruolo di primo piano all’interno dell’associazione “Città dell’olio”. L’ente è stato, infatti, individuato come Comune di coordinamento a livello territoriale. Alla riunione svoltasi a Menfi era presente l’assessore Rosalia Ventimiglia che, seppur non ha la delega all’agricoltura, rappresentava il Comune. La partecipazione dell’ente all’associazione che in Italia mette insieme i Comuni con un’ottima copertura olivicola, nel 2021 era in bilico. Nel 2022 la consigliera comunale Enza Viola presentò una mozione di indirizzo all’allora Amministrazione guidata da Enzo Alfano che, grazie ai fondi dei deputati regionale M5S, trovò la somma per pagare la quota annuale.

Nella storia dell’associazione “Città dell’olio” Castelvetrano ha avuto un ruolo di primo piano nel 2009 quando l’allora presidente del consiglio Francesco Lombardo venne eletto vice presidente nazionale dell’associazione. Di recente, invece, è stato l’ex vice sindaco di Partanna (quando primo cittadino era Nicola Catania) a ricoprire il ruolo di coordinatore regionale dell’associazione.

