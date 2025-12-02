“Giù le mani da Pulvirenti, lasciamola lavorare, sosteniamola e non lasciamola sola a combattere scomode e complesse vicende amministrative”. Lo scrivono in un documento Marco Corrao e Giorgio Macaddino, segretari della funzione pubblica di Cisl e Uil Trapani, prendendo le difese della commissaria straordinaria dell’AspTrapani, Sabrina Pulvirenti, dopo che qualche giorno fa il sindacato autonomo Nursind ha accusato l’AspTrapani di “forte immobilismo”. Per i due segretari sindacali in questi 4 mesi d’attività la Pulvirenti si sarebbe dovuta sorbire “diversi soggetti abili a trafficare sotto mentite spoglie e nobili principi”.

Tra le vicende complesse affrontate da Pulvirenti, secondo Cisl e Uil ci sarebbe quella dei lavori al pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano: “L’azienda ha contestato i lavori non in linea con i dettami contrattuali, annullando l’affidamento dei lavori e trattenendo le somme fidejussorie a garanzia del pubblico e ha proceduto al successivo procedimento di perfezionamento di gara”.

Sempre secondo quanto scrivono Cisl e Uil, Pulvirenti avrebbe “messo le mani a una colossale negligenza circa la gestione della gara e del servizio mensa che riguarda Castelvetrano e Salemi. “La commissaria non ha continuato ad alimentare il continuo via vai dal quarto piano di via Mazzini, sede dell’Asp Trapani, di affaccendati addetti ai lavori che hanno fatto diventare quel piano una sorta di bivacco”.