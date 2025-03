Ma chi sono queste donne e madri che giorno per giorno guidano gli Istituti dove si formano le nuove generazioni? Dall’infanzia, alle elementari, fino alla scuola secondaria di primo grado, gli Istituti sono guidati da Vania Stallone e Maria Rosa Barone; a dirigere gli istituti superiori sono, invece, Tania Barresi, Rosanna Conciauro e Maria Luisa Simanella. Ma come conciliano il lavoro con la famiglia? Come affrontano la guida di un Istituto scolastico? «Conciliare la vita privata con la professione di dirigente scolastico è stata per me una sfida complessa, ma anche profondamente gratificante – racconta Vania Stallone che guida l’istituto “Giuseppe Di Matteo” – la giornata di un dirigente scolastico è spesso imprevedibile, con emergenze e imprevisti che richiedono flessibilità, però è fondamentale saper stabilire delle priorità, delegare compiti e organizzare il lavoro in modo efficiente. Ritagliarsi dei momenti di pausa e di riposo è essenziale per mantenere l’equilibrio tra vita professionale e vita privata il cui confine può essere labile, soprattutto quando si è appassionati del proprio ruolo». La passione per l’eduzione? «È stata la principale motivazione che mi ha spinto a intraprendere questo percorso».