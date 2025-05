Alla scuola primaria dell’Istituto “Luigi Capuana” di Santa Ninfa, nei plessi di Salaparuta e Santa Ninfa, sono stati attivati due progetti con attività esperienziali che hanno coinvolto 43 bambini e hanno visto la partecipazione del formatore esperto Matteo Battiata, tutor Iana La Rocca e Francesca Zummo. Durante il percorso gli alunni hanno svolto attività mirata all’osservazione diretta della natura (piante, fiori e frutti), sui pigmenti dei fiori quali strumenti per creare stampe naturali, creazione di un erbario aromatico con descrizione e utilizzo delle erbe in campo culinario, cosmetico e medico. E poi ancora osservazione di fenomeni atmosferici, in particolare dei tornadi, visione di video e intervista a Paolo Torrisi esperto nel campo; gioco quiz su Kahoot sull’argomento trattato, esperienze scientifiche sui fenomeni della capillarità, esperimento “il ponte arcobaleno”. E tra le altre attività anche osservazione al microscopio, esame di acqua raccolta presso posti diversi ed individuazione in essa di larve, insetti, piante.

Oltre a lavorare sulle competenze tecniche, sono state proposte ai ragazzi anche attività per lo sviluppo delle competenze trasversali, durante le quali hanno potuto non solo acquisire maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e caratteristiche personali ma anche riflettere su alcune tematiche sociali.

