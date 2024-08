Sambuca si veste a festa, il borgo più bello d’Italia dell’anno 2016 si prepara a “Zabut, borgo in festa” – storie, vini e sapori. Dall’11 al 13 agosto il territorio vivrà momenti di cultura e in connessione con le produzione dell’areale: dagli appuntamenti del centro storico alla vendemmia turistica nei vigneti in prossimità del paese. Un calendario di incontri che rende perfetta l’occasione per una visita in una piccola cittadina ricca di architetture e che della propria “lentezza” ne ha fatto uno stile di vita.

“L’evento mette insieme le potenzialità di un territorio, che è fatto di vino e più in generale cibo quale il tartufo, recentemente scoperto, coniugati in chiave locale. – spiega il Sindaco Giuseppe Cacioppo – Tre serate: 11, 12 e 13, che animeranno la piazza sambucese e che si concluderanno il 16 agosto con la Festa del Borgo, giunta alla settima edizione”.

Un progetto del GAL Valle del Belìce che valorizza la comunità e il potenziale che essa esprime. “L’obiettivo è la riscoprire le eccellenze di Sambuca, – anticipa Michele Buscemi, Presidente dell’Associazione Enonauti che si occupa dell’organizzazione – tre giorni di degustazioni e di animazione del territorio in un periodo ricco di turisti e con la vendemmia in corso, per tale motivo si è deciso di valorizzarla proponendo due appuntamenti in vigna, uno presso la cantina Giovinco e l’altro presso la cantina Di Giovanna”.

