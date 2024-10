Quando l’inviata di “Striscia la notizia” Stefania Petyx, con microfono e telecamera accesi, lo ha intervistato a Castelvetrano, Demy Ciaramitaro ha detto: «Quando c’era la mafia, c’era Matteo Messina Denaro qui c’era lavoro, ora non funziona più nulla…. Questo signore (Matteo Messina Denaro, ndr) non mi ha fatto mai nulla….La mafia non mi fa schifo». Il servizio era sul “no” di Salvatore Vaccarino alla proiezione nel suo cinema del film “Iddu”. Quelle parole pronunciate davanti a una telecamera per un tg satirico che registra ogni sera milioni di spettatori ha sollevato un mucchio di polemiche. E, soprattutto, indignazione di chi la mafia la combatte ogni giorno, con le azioni quotidiane, non abbassando mai la testa. Il giovane castelvetranese ha sentito la pressione sfociata sui social con accuse pesanti alla sua persona e l’indomani si è pentito di cosa ha fatto.

Ieri sera nella puntata di “Striscia la notizia” è così andato in onda un nuovo servizio di Stefania Petyx, tornata a Castelvetrano per dare voce a Ciaramitaro. Il giovane si è scusato e s’è dovuto fare un selfie con la Petix tenendo in mano un volantino con la scritta “La mafia è una montagna di merda”. Stessa scena ripetuta con altri passanti di Castelvetrano. Un pentimento di quanto detto che vale tanto, almeno davanti la telecamera e che speriamo sia davvero sentito da parte del giovane castelvetranese che, però, ancora sulla sua bacheca tiene pubblicato un post di tre giorni addietro, dopo la messa in onda del primo servizio: «Dico sempre ciò che non dovrei dire, anzi sono il solito a dire ciò che penso veramente; questo è un grande errore al giorno d’oggi».

