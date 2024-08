Sono bastati 50 giorni di incubazione a far schiudere le uova, proprio ieri si era tenuto un incontro presso il porticciolo di Marinella di Selinunte tra il WWF e l’Amministrazione Comunale con la partecipazione del Sindaco avvocato Giovanni Lentini proprio per organizzarsi al meglio per assicurare che le tartarughe potessero raggiungere il mare senza difficoltà. Al nido era stato appena apposto un cartello sulle modalità di comportamento da seguire in caso di schiusa ma la natura non ha aspettato ed ecco che sono nate all’improvviso decine e decine di tartarughe che si sono dirette verso il mare. Inizialmente alcuni bambini si sono trovati le piccole sulla sabbia che disorientate dalle luci artificiali non riuscivano a superare la fascia di posidonia spiaggiata. Fortunatamente sono state soccorse dal Coordinatore dei Rangers Gianfranco Caraccioli che ha provveduto con non poche difficoltà ad immettere circa 100 esemplari in acqua. “Un ringraziamento va a questi cittadini – si legge in una nota del WWF network tartarughe – che si sono trovati a gestire questa situazione molto complicata infatti le tartarughe, come era previsto, anziché dirigersi verso l’acqua si sono dirette verso la strada. Le tartarughe adulte spesso scelgono luoghi di deposizione che presentano criticità ma in questi casi sta a noi uomini il compito di aiutare affinchè questi eventi giungano al termine. Buona vita a queste piccole che fanno parte di una specie in via di estinzione”

AUTORE. Redazione