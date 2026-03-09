Talè Casting in collaborazione con una produzione per una nuova serie tv ambientata a Trapani tra fine Marzo 2026 fino a fine Aprile 2026, ha aperto un casting online per attori.



Nell’email bisogna indicare: NOME E COGNOME, ETÀ, RECAPITO TELEFONICO, RESIDENZA, LIVELLO INGLESE PARLATO E INVIANDO 2 FOTO RECENTI UNA IN PRIMO PIANO E UNA A FIGURA INTERA



