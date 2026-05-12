Dopo che la Folgore ha cessato di vivere e lo stadio comunale “Paolo Marino” di Castelvetrano non è più in gestione da parte della società, il Comune ha avviato un intervento di ripristino del manto erboso che si trovava in condizioni critiche. Il prossimo appuntamento del XIII torneo della legalità – Memorial Antonio Zanda, previsto per venerdì 15 maggio e la partita di play off regionale di terza categoria contro l’Atletico Leonfortese (prevista per domenica 17 maggio) preoccupano non poco l’Amministrazione comunale. A mettersi in campo per ripristinare il salvabile sono stati però i volontari delle associazioni coinvolte nell’organizzazione dei due eventi. Per consentire l’irrigazione del terreno di gioco sono state, inoltre, riparate le pompe dell’impianto, così da permettere il recupero del prato in vista degli eventi sportivi già programmati. Nei prossimi giorni, intanto, sarà pubblicato il bando per l’affidamento dello stadio comunale.