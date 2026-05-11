Affollamento più del normale. È quello che si sta registrando all’Ufficio dei servizi demografici del Comune di Castelvetrano, preso d’assalto dai cittadini che devono richiedere la carta d’identità digitale. Entro il 3 agosto, infatti, la carta d’identità in formato cartaceo non sarà più valida, quindi per richiedere quella nuova i cittadini si stanno recando allo sportello del Comune. Ma in che condizioni versano proprio quei locali? Se lo è chiesto la consigliera comunale Enza Viola che ha presentato un’interrogazione. Secondo quanto accertato dalla Viola, «sono presenti diffuse infiltrazioni d’acqua, muffe e condizioni ambientali potenzialmente pericolose per la salute dei lavoratori e dell’utenza». Da qui la richiesta contenuta nell’interrogazione, nella quale la consigliera chiede se «siano state effettuate verifiche tecniche e sanitarie sui locali interessati e se si stia valutando il trasferimento immediato del personale in altra sede idonea».