La SRR “Trapani Sud” ha acquistato il Polo tecnologico di Castelvetrano. L’atto è stato stipulato tra la società (presieduta dal sindaco di Campobello Giuseppe Castiglione) e il Tribunale di Sciacca (sezione fallimentare) per un importo complessivo di 1.401.171 euro, oltre le spese di rogito. «L’entrata in funzione dell’impianto consentirà di abbattere il costo del servizio di conferimento dei rifiuti con vantaggi organizzativi e ambientali», ha commentato il sindaco Castiglione. Per rimettere in funzione l’impianto saranno necessari investimenti strutturali e sui macchinari. Castiglione ha chiarito che la società «deciderà dopo tra una gestione in house o affidarlo a terzi».

AUTORE. Redazione