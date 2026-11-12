Arte, teatro, momenti di confronto e sensibilizzazione nelle scuole per ribadire con forza che la violenza si combatte attraverso la cultura e l’ascolto. Dal 22 al 29 novembre a Castelvetrano si terrà “Una settimana per dire no alla violenza di genere – Ricomincio da me”, un ricco calendario di appuntamenti organizzato dal Comune in occasione della Giornata internazionale del 25 novembre. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dare voce alle donne e costruire una comunità sempre più consapevole, capace di sostenere e proteggere chi subisce abusi. Il progetto vede la preziosa collaborazione delle associazioni del territorio impegnate in prima linea: Cotulevi, Palma Vitae e Libere Sinergie. La rassegna si aprirà domenica 22 novembre, ore 17, al teatro Selinus, sarà inaugurata la mostra personale “Ombre e rinascita: dal buio alla luce” dell’artista A.C., curata da Giorgia D’Ambrosio.

Dal 22 fino al 29 novembre, gli spazi della Società Operaia ospiteranno “Com’eri vestita?”, la mostra promossa dall’associazione “Libere Sinergie”. Un percorso emotivo e di forte impatto sociale pensato per contrastare gli stereotipi e la vittimizzazione secondaria, che vedrà coinvolti direttamente anche gli studenti degli istituti superiori della città. Il momento centrale della settimana sarà mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Alle 9, flash mob al Sistema delle piazze; a seguire convegno al teatro Selinus e dalle 10,30 visite alle esposizioni allestite. Gli eventi proseguiranno giovedì 26 novembre, ore 20, al teatro Selinus andrà in scena una performance teatrale a cura dell’associazione “Palma Vitae”.