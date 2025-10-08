Una panchina rossa in memoria di Mary Bonanno, la donna vittima di femminicidio, uccisa dal marito Francesco Campagna il 7 giugno scorso a Castelvetrano, sarà collocata sabato 25 ottobre prossimo, alle ore 16, davanti la parrocchia Maria Ss. Annunziata di Castelvetrano. Nello stesso giorno nella parrocchia Santa Lucia verrà aperto un centro d’ascolto “Alleati con te”. L’omonima associazione, alle 18, del 25 ottobre approderà a Santa Lucia col progetto “Anche tu puoi essere felice, perdona, rinasci, ama”, monologhi, musica e talk, a cura di Catia Acquesta, giornalista, scrittrice, autrice e presidente dell’associazione.

Il progetto nazionale è stato presentato a Roma lo scorso 27 maggio nella chiesa degli artisti di piazza del Popolo, con la partecipazione, tra gli altri, del Ministro alla cultura Alessandro Giuli, del Questore di Roma Roberto Massucci, della Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, del Rettore e Vescovo Antonio Staglianò. Ora il progetto approda con un centro d’ascolto anche a Castelvetrano. Tra gli ospiti del talk: Beatrice Luzzi, attrice e regista, fra Volantino, fondatore della Comunità dei Piccoli frati e Piccole Suore di Gesù e Maria, Giulia Martinelli, commissario capo della Polizia, Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano, l’assessore Rosalia Ventimiglia e Antonietta Proietti, vittima scampata alla morte.