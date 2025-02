Un busto in resina cementizia con anima in bronzo che rappresenta Gennaro Pardo è stato donato all’Istituto comprensivo “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano. Pardo è stato un pittore castelvetranese che visse a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento. A realizzarla è stato Benedetto Risalvato, ex docente di Lettere, con una grande passione per il mondo classico. Non è la prima opere che Risalvato dona a Castelvetrano. Ci sono anche la scultura dell’ispettore Domenico Bonsignore, il busto di Leonardo Centonze, esposto nella biblioteca comunale di Castelvetrano, il pannello in bronzo della chiesa della Salute raffigurante la Passione di Cristo, il busto in bronzo del filosofo Giovanni Gentile nel Sistema delle piazze.

La scelta di donare l’opera a una scuola non è casuale: la scuola è il luogo di formazione intellettuale, civica ed emotiva. Un’opera d’arte in un ambiente educativo stimola la riflessione, arricchisce la cultura degli studenti e trasmette valori di appartenenza. «A nome dell’intera comunità scolastica dell’Istituto, desidero esprimerle la nostra più profonda gratitudine per il dono del magnifico busto di Gennaro Pardo, artista che dà il nome, peraltro, alla scuola secondaria di primo grado», ha detto la dirigente scolastica Vania Stallone.

AUTORE. Redazione