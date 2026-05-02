«In ogni persona bisogna vedere le potenzialità e non i limiti». Poche parole ma cariche di significato quelle che il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli ha fatto pervenire alla terza edizione del contest “Inclusi…AMO tra Padelle e Shaker”, organizzato dall’Istituto “G.B.Ferrigno-V.Accardi-V.Titone” di Castelvetrano. L’evento ha messo insieme inclusione, dignità della persona, valorizzazione dei talenti e costruzione condivisa del sapere. Il contest ha visto la partecipazione di alunni diversamente abili provenienti da altri istituti che hanno aderito all’iniziativa: I.I.S. “A. Damiani” di Marsala; I.I.S. “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca; IIS “Danilo Dolci” di Partinico; I.I.S.S. “Ugo Mursia” di Carini; IPSSEOA “Pietro Piazza” di Palermo; Polo Statale ISS “Mattarella” di Castellammare del Golfo; IISS “Luigi Pirandello” di Bivona; I.I.S. “I. & V. Florio” di Erice; I.I.S. “F. Ferrara” di Mazara del Vallo. Presenti all’iniziativa: Davide Nugnes, dirigente dell’Ufficio XI (Ambito territoriale di Trapani), l’assessore comunale Rosalia Ventimiglia, l’equipe di Neuropsichiatria di Castelvetrano, i rappresentanti della Federazione italiana cuochi delle province di Trapani e Agrigento, il barman Gianfranco Sciacca.

Ogni creazione dei ragazzi partecipanti è stata valorizzata per una sua specificità – il gusto, il legame con il territorio, l’armonia cromatica, l’originalità – in un’ottica che ha celebrato la pluralità come ricchezza e l’unicità come valore. «L’inclusione, per noi, non è un principio astratto, ma una pratica viva, che si realizza attraverso esperienze autentiche come questa, dove le differenze diventano ricchezza e opportunità di crescita per tutti».