Nell’aula consiliare del Comune di Castelvetrano è stata presentata la V edizione del Premio Letterario Internazionale “Selinunte”, il prestigioso riconoscimento culturale nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio e il ricco patrimonio del Parco Archeologico di Castelvetrano e Selinunte, rendendo omaggio alla memoria di illustri personalità locali e studiosi. L’evento è promosso in sinergia dalla Società “Dante Alighieri” (Comitato di Castelvetrano), dalla Banca del Libro Panta Rei e dall’Archeoclub “Emì Selinios”. All’incontro, oltre il sindaco Giovanni Lentini, hanno preso parte il vice presidente del consiglio comunale Barbara Vivona e Girolamo Di Bella (Panta Rei), Rosario Atria (Società Dante Alighieri) e Giovanni Miceli (Emì Selinios).

I presidenti hanno tracciato un bilancio straordinariamente positivo della passata edizione, evidenziando un vero e proprio boom di adesioni che testimonia un interesse collettivo sempre più solido e strutturato verso la letteratura: sezioni principali (saggistica e letteratura creativa): i testi presentati sono quasi raddoppiati, passando da 23 a 48 elaborati; sezione giovani: la crescita è stata esponenziale, balzando da 70 a ben 252 elaborati. Il presidente della Società Dante Alighieri, Rosario Atria, ha poi illustrato la struttura e le importanti novità di questa quinta edizione.

Il premio si articolerà in 8 sezioni complessive, che spaziano tra saggistica, narrativa, poesia e teatro. Le modifiche più significative riguardano l’area educational: la sezione Kouroi destinata agli studenti della scuola primaria è stata implementata con la sezione fiabe ( in precedenza solo filastrocche) ampliando così l’offerta creativa per i partecipanti, mentre per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado sono previsti racconti e poesia in lingua italiana. La presentazione si è conclusa con un proficuo momento di confronto, grazie agli interventi e ai suggerimenti proposti dai numerosi docenti presenti in aula. Il concorso è aperto a tutti gli autori interessati. È possibile candidarsi inviando una sola opera inedita per ciascuna sezione. Il termine ultimo per la consegna degli elaborati è fissato entro e non oltre il 20 novembre 2026.