Un accordo quadro che consente al Comune, per ogni intervento d’urgenza, di non ricorrere a gare d’appalto o affidamenti diretti. È quello che ha approvato la Giunta municipale guidata dal sindaco Giovanni Lentini e che riguarda lavori di manutenzione delle strade e fognature comunali per l’anno 2025. A presentare la proposta è stato l’assessore Davide Brillo. L’accordo ha la durata di sei mesi, per un valore di 100 mila euro, e si aggiunge a quello già approvato a dicembre scorso per l’importo di 59.800 euro per la manutenzione ordinaria delle strade comunali. Accordo, quest’ultimo, con l’obiettivo di garantire la realizzazione tempestiva di interventi urgenti e non urgenti, preservando la sicurezza pubblica e la funzionalità della rete stradale.

«Nelle prossime settimane – dichiara l’assessore Brillo sulla Fanpage del sindaco – grazie a ulteriori introiti nelle casse comunali derivanti dalla vendita di beni immobili, sarà possibile avviare un’importante opera di manutenzione straordinaria del manto stradale cittadino. Questi nuovi fondi ci permetteranno di pianificare e realizzare interventi significativi, migliorando la qualità delle strade e, di conseguenza, la vita quotidiana dei nostri cittadini».

AUTORE. Redazione