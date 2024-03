Dal 2015 la curva del grafico che indica la popolazione di Castelvetrano è stata sempre in discesa, sino ad arrivare al 31 dicembre 2023 a 29.419 persone. Per la città un dato storico quello di essere scesa sotto i 30.000 abitanti. E questo calo demografico incide ora sulle prossime elezioni amministrative di giugno. Cambiano, infatti, le nuove composizioni di Giunta municipale e di consiglio comunale. Gli assessori non saranno più 7 ma 5 e i consiglieri da 20 passano a 16. Lo prevede la legge 3 dell’aprile 2019 che ha approvato l’Ars e che riguarda le norme in materia di composizione della giunta comunale, indicando il quorum dei votanti per l’elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Per il resto nella gestione dell’ente non cambierà nulla.

AUTORE. Redazione