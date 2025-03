La sicurezza online è stato il tema dell’incontro che si è tenuto presso Unitre di Castelvetrano. A relazionare sono stati Mirco Cicio e Giuseppe Calcara che hanno affrontato le specifiche tematiche di frodi telematiche (phishing, ossia invio di messaggi fraudolenti che imitano comunicazioni ufficiali per sottrarre dati sensibili), frodi via WhatsApp, truffe sentimentali e il ghost tap (truffa per rubare soldi dalle carte di credito con l’Nfc). A chi ha partecipato all’incontro sono stati forniti consigli utili per proteggere le informazioni personali online, utilizzando esempi pratici per spiegare come evitare i rischi legati alla navigazione in rete. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i cittadini, in particolare i soggetti più vulnerabili come anziani e persone con scarsa alfabetizzazione digitale, sui pericoli delle truffe online e su come prevenirle. Durante l’incontro sono stati forniti consigli utili per proteggere le informazioni personali online, utilizzando esempi pratici per spiegare come evitare i rischi legati alla navigazione in rete.

AUTORE. Redazione