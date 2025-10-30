A Castelvetrano nasceranno due nuovi spazi per i bambini e le famiglie. I progetti sono stati già approvati e riguardano un parco giochi inclusivo e la riqualificazione del Parco delle Rimembranze. I lavori sono stati finanziati nell’ambito della Legge Finanziaria 2025. Per la riqualificazione del Parco delle Rimembranze sono stati stanziati 100 mila euro; per il secondo intervento, invece, 30 mila euro che servirà per far nascere il parco giochi in via Ignazio Torino, accanto la parrocchia Santa Lucia. Nel progetto per il Parco gli interventi previsti sono: nuovo parco giochi con pavimentazione antitrauma e attrezzature certificate e inclusive, sistemazione dei viali e la creazione di un percorso per la camminata veloce, ripristino della fontana storica e dei servizi igienici pubblici, potatura e manutenzione del verde, con nuovi spazi curati e sicuri, realizzazione di una staccionata in legno, di un impianto di videosorveglianza e di un’area per lo sgambamento dei cani, così da garantire ordine, sicurezza e rispetto per tutti, installazione di cestini portarifiuti, il ripristino delle ringhiere.

«Investire nei luoghi della socialità, nei parchi e nei giochi per i più piccoli significa investire nel futuro della nostra comunità – ha scritto il sindaco Giovanni Lentini sui social – grazie alla collaborazione tra il Comune e la Regione Siciliana, restituiamo ai cittadini spazi pubblici belli, sicuri e inclusivi».