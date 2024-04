Una voragine si è aperta sulla strada in via Seggio, vicino l’incrocio con via Piersanti Mattarella, a Castelvetrano. Da una prima ispezione da parte dei tecnici del Comune, si è potuto accertare sotto la voragine sull’asfalto passa la condotta fognaria. Stamattina, in prima battuta, sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale che hanno chiuso temporaneamente la circolazione sul tratto di strada. Sul posto sono poi arrivati i tecnici del Comune che hanno transennato la zona, in attesa che il Comune predisponga un intervento strutturale.

AUTORE. Redazione