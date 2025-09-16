Nessuna offerta presentata da operatori del settore. È andata a vuoto la manifestazione d’interesse pubblicata dal Comune di Castelvetrano lo scorso venerdì per assegnare il servizio di scuolabus per gli studenti delle frazioni di Triscina e Marinella di Selinunte che frequentano gli istituti scolastici a Castelvetrano. Lo ha confermato il dirigente della III direzione del Comune, Maria Morici. Gli Uffici hanno predisposto l’avviso pubblicato lo scorso venerdì 12 settembre, lasciando, però, un lasso di tempo breve per la presentazione delle domande. L’orario ultimo era, infatti, alle ore 12 di oggi, martedì 16 settembre. Secondo quanto c’è scritto nell’avviso «il servizio, in relazione alla disponibilità economica di bilancio, dovrà essere effettuato, a decorrere presumibilmente dalla terza decade mese di settembre 2025 e fino al 31 maggio». Il servizio deve garantire il trasporto degli studenti dalle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina per Castelvetrano e viceversa. La questione dello scuolabus, lo scorso 1° settembre, è stata oggetto di un’interrogazione consiliare presentata da Enza Viola (Obiettivo città). La consigliera, tra le righe, chiedeva se l’Amministrazione si fosse attivata per il servizio. La scorsa settimana la manifestazione di interesse pubblicata. Oggi, a termine ultimo, nessuna offerta è stata presentata da aziende del settore trasporti/pullman.