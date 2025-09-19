Nell’arco degli ultimi 5 anni il Comune di Castelvetrano ha attivato il servizio Asacom – assistenza autonomia e comunicazione – per gli alunni diversamente abili contestualmente con l’avvio delle lezioni, ossia il 15 settembre. Lo scorso anno il servizio venne attivato il 1° ottobre scorso, mentre negli anni passati ancora più in ritardo. Nel 2023 venne avviato il 13 novembre. «Quest’anno, grazie a un lavoro di programmazione e coordinamento, si è riusciti ad anticipare ulteriormente l’avvio, garantendo continuità alle famiglie e agli studenti – spiega il sindaco Giovanni Lentini sul proprio profilo Facebook – il percorso è stato seguito dall’assessore alla pubblica istruzione Rosalia Ventimiglia e coordinato dalla 3a Direzione, guidata da Maria Morici». Sono due le cooperative che quest’anno stanno svolgendo il servizio, “La Valle verde” e “Anchise”. «L’attivazione del servizio Asacom il primo giorno di scuola è un segnale di attenzione verso gli alunni e le famiglie. È il frutto di un lavoro di squadra dell’Amministrazione, che ha ritenuto prioritario garantire questo supporto sin dall’inizio dell’anno scolastico», ha concluso il sindaco.