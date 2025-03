È morto all’età di 85 anni l’ex preside Antonio Bucca di Castelvetrano. Da alcuni giorni si trovava ricoverato presso l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala dove stamattina si è spento. Persona riservata e schiva, Antonio Bucca è stato per decenni insegnante di Italiano prima di diventare preside. Ha lavorato in diversi istituti della provincia e anche a Gibellina dove, con l’allora sindaco Ludovico Corrao, ha intrattenuto rapporti cordiali e di stima. Ha completato la sua carriera nel 2004 come preside della scuola “Gennaro Pardo” di Castelvetrano. I funerali saranno celebrati martedì 4 marzo, ore 15, in chiesa madre a Castelvetrano.

AUTORE. Redazione