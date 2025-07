La sala della Caritas parrocchiale Maria Ss. Annunziata di Castelvetrano è stata intitolata alla memoria di Mary Bonanno, la donna uccisa dal marito Francesco Campagna che si è poi tolto la vita. La cerimonia è avvenuta stamattina, al termine della santa messa presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Erano presenti, tra gli altri, la mamma di Mary Bonanno, alcune cugine e colleghe Asacom. Il Vescovo nell’omelia ha ricordato Mary Bonanno come un «germoglio pronto a fare nuovi frutti». Per più di dieci anni l’insegnante uccisa è stata una volontaria attiva della Caritas parrocchiale, svolgendo il suo servizio per i più bisognosi. Nella targa commemorativa che è stata scoperta dal parroco don Rino Randazzo, oltre l’immagine di Mary è stata riportata anche una frase di Emily Dickinson: «Se mi lasci libera mi hai già insegnato come restare» e poi una scarpa rossa.

AUTORE. Redazione