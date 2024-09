I cavi di rame del Pala Unità di via Ss. Trinità a Castelvetrano sono stati rubati. Ad accorgersi del furto sono stati gli operatori dell’associazione sportiva “Non solo vela” che in quella struttura comunale a loro affidata svolgono gli allenamenti di pallavolo. Durante i mesi estivi le attività sono sospese e così i ladri sono entrati in azione rubando i fili di rame dell’impianto di illuminazione e tagliando il telo, altresì, in una parte della copertura. La tendostruttura è di proprietà del Comune e sorge su un terreno confiscato alla mafia. Tramite un bando pubblico è stato affidato da qualche anno all’associazione sportiva che si occupa di pallavolo. Lo scorso anno la tendostruttura è stata anche utilizzata da altri allievi di una scuola cittadina che vi svolgevano attività sportive.

AUTORE. Redazione