Un ritardo nel rispondere ai telefono d’emergenza si sarebbe registrato lunedì scorso all’interno di un’attività commerciale di piazza Nino Bixio a Castelvetrano dove una signora si è sentita male accasciandosi a terra. La donna avrebbe accusato forti dolori al petto e allo stomaco e da due clienti è stata accompagnata fuori l’attività commerciale per prendere un pò d’aria. Visto che le condizioni non miglioravano, i presenti hanno chiamato sia il numero unico 112 che il 118 ma, secondo il loro racconto, sarebbero stati messi in attesa per lunghi minuti d’attesa. Invano, dunque, sarebbe risultato il tentativo di chiamare i soccorsi per più di dieci minuti. A portarla in ospedale, alla fine, è stata una ragazza che si trovava a passare da lì e si è prestata a soccorrere la donna che ora, dopo la visita e gli accertamenti medici, sta bene.