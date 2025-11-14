Al centro commerciale “Belicittà” di contrada Strasatto a Castelvetrano, oramai ex bene di Giuseppe Grigoli, ha riaperto i battenti il supermercato. Ieri si è tenuta l’inaugurazione di “Market ingross”, marchio della società “San Giorgio Retail gruppo Rocchetta” che ha firmato un contratto di nove anni. Con la riapertura del supermercato è avvenuta contestualmente l’assunzione di sei dipendenti della società che sino a otto mesi fa ha gestito il punto vendita e che erano rimasti in bilico dopo l’avvio del licenziamento collettivo da parte della vecchia società. Ieri al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il vice prefetto aggiunto Luciano Zanta Platamone, il vice sindaco Mariano Palermo e l’intero Consiglio di Amministrazione della società che gestisce il centro commerciale.