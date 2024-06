Sette candidati sindaco, 252 candidati al consiglio comunale, 27328 votanti, di cui 13206 uomini e 14122 donne, 30 sezioni ordinarie e 2 speciali. Sono questi i numeri di questa tornata elettorale per le comunali a Castelvetrano. Le operazioni di voto si svolgeranno domani (sabato), dalle ore 15 alle 23 e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. Lo spoglio, invece, si svolgerà lunedì 10, a partire dalle ore 14. Le ultime amministrative a Castelvetrano risalgono al 2019 quando venne eletto il pentastellato Enzo Alfano, sindaco che ha completato il quinquennio di sindacatura. Questa tornata di amministrative, invece, è un turno record per la città, almeno per i candidati sindaco. Sette in corsa per la poltrona più importante di palazzo Pignatelli: l’uscente Enzo Alfano, Salvatore Stuppia e Marco Campagna (consiglieri comunali uscenti), Salvino Gancitano, Salvatore Ficili, Maurizio Abate (fu già candidato nel 2017) e Giovanni Lentini.

Per il consiglio comunale, invece, sono in corsa 252 candidati distribuiti su 16 liste. Con una novità non di poco conto: gli scranni nel massimo consesso civico non saranno più 24 ma 16. E gli assessori da 7 scendono a 5. Tutta colpa del fatto che la popolazione di Castelvetrano, secondo i dati Istat, è scesa sotto quota 30.000 abitanti. A primo turno il candidato sindaco per essere eletto deve ottenere almeno il 40% dei voti, in caso contrario si andrà al turno di ballottaggio. E i cittadini saranno richiamati alle urne dopo due settimane.

AUTORE. Redazione