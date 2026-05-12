Ieri mattina presso la sala istituzionale del Sindaco a Palazzo Pignatelli, a Castelvetrano,si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del “Festival del Mare e del Gusto”, la rassegna promossa dal Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro” che coinvolgerà dieci comuni della costa agrigentina e trapanese con un ricco calendario di eventi dedicati alla musica, alla cultura e alla valorizzazione del pescato locale.

Alla conferenza erano presenti il Sindaco di Castelvetrano avv. Giovanni Lentini, l’Assessore alla Cultura Rosalia Ventimiglia e il Direttore del Flag “Il Sole e l’Azzurro”, ing. Giovanni Borsellino, ad altri rappresentanti dei comuni aderenti, che hanno illustrato il programma della manifestazione, sottolineando l’importanza dell’iniziativa quale strumento di promozione del territorio, delle tradizioni marinare e delle eccellenze gastronomiche locali.

Ad inaugurare il Festival sarà un appuntamento di assoluto prestigio: sabato 20 giugno 2026, alle ore 21.00, nella straordinaria cornice del Tempio E del Parco Archeologico di Selinunte, si esibirà Sergio Cammariere con un progetto speciale che celebra oltre trent’anni di carriera artistica.

Un concerto intimo ed elegante, tra pianoforte e voce, capace di fondere jazz e atmosfere mediterranee in uno stile unico e coinvolgente. Insieme a lui saliranno sul palco Giovanna Famulari al violoncello e Daniele Tittarelli al sax, per una serata di grande intensità artistica e musicale.

Il Tempio E illuminato diventerà un suggestivo palcoscenico naturale dove musica, storia e bellezza si incontreranno in un’esperienza immersiva senza tempo.

La serata inaugurale prenderà il via alle ore 20.00 con piccole degustazioni di prodotti ittici locali, mentre alle ore 21.00 inizierà lo spettacolo.

Nel cartellone della manifestazione figurano inoltre importanti artisti del panorama nazionale, tra cui Francesco Baccini a Sciacca, Nino Buonocore a Borgo Bonsignore, Daria Biancardi a Realmonte, fino alla chiusura affidata a Massimo Spata il 2 ottobre a Menfi.

(I proventi saranno destinati a scopi benefici)

Un appuntamento che unisce cultura, spettacolo, identità marinara e valorizzazione del territorio, trasformando la costa siciliana in un grande palcoscenico a cielo aperto.