Riccardo Lentini si è spento ieri pomeriggio mentre si trovava ricoverato presso l’ospedale “Cervello” di Palermo. Un brutto male lo ha strappato via dall’affetto dei cari. Dalla prima diagnosi, circa 16 mesi fa, ha lottato con tutta la forza che aveva in corpo e spinto dal sostegno delle persone care. Autista di camion, molto conosciuto in tutto il Belice, avrebbe compiuto 55 anni il prossimo mese di dicembre. La salma questa mattina tornerà nella sua Castelvetrano. La celebrazione dell’esequie è fissata per giorno 16 agosto presso la chiesa di San Francesco di Paola. “Gigante Buono. Così eri per tutti – queste le parole di Anna sui social – Un uragano di bontà, portavi allegria, portavi gioia portavi sorrisi anche per chi non sorrideva da tanti giorni”. Molto toccanti le parole dell’amico Vincenzo: “Ma poi ci sono persone come a Riccardo Lentini che riescono a farci capire quanto possa essere breve un ultimo abbraccio, un sorriso, una serata tra amici o parenti. Ti ringrazio per tutte le volte che mi hai ascoltato e mi hai dedicato il tuo tempo essendo consapevole del tuo stato”

AUTORE. Redazione