Alberi pericolosi per la sicurezza di pedoni e mezzi, che avrebbero potuto far danno. E ad avvalorare la necessità di tagliarli drasticamente è pure intervenuto un agronomo di un’azienda incaricata da parte dell’Asp Trapani. Stamattina sono iniziati i lavori di totale potatura di quindici alberi di platano che si trovano nel parcheggio dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Un intervento che è stato predisposto dall’ufficio tecnico dell’azienda sanitaria. Gli operai sono intervenuti per la rimozione massiccia della chioma e delle branche, sino ad arrivare al taglio drastico del grosso tronco. Durante l’intervento di stamattina è stato vietato il parcheggio nelle zone interessate dai lavori.