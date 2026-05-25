Una vecchia Fiat Panda con lo schienale sgangherato e senza cinture. È la vettura utilizzata dai messi comunali a Castelvetrano che si trova in queste disastrose condizioni che oggi la consigliera comunale Enza Viola è tornata a denunciare. «livelli gravissimi e non più tollerabili», scrive la Viola riferendosi al mezzo. «I dipendenti sono costretti quotidianamente a svolgere il proprio servizio utilizzando un mezzo privo dei più elementari requisiti di sicurezza, senza schienale e senza cinture, mettendo seriamente a rischio la propria incolumità», aggiunge la Viola. Proprio per questo la consigliera comunale ha chiesto l’immediato blocco del servizio svolto con quel mezzo e, allo stesso tempo, è stata sollecitato da parte dell’Amministrazione comunale un intervento urgente.