La grossa gru, stamattina, non è passata inosservata. Ed è arrivata all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano per riposizionare sul tetto i 4 compressori dell’impianto di aria condizionata centralizzata del nosocomio. I pezzi revisionati sono arrivati stamattina a Castelvetrano e li stanno nuovamente riposizionando sul tetto dove c’è la centrale che genera l’aria condizionata per l’intero ospedale. Da giorni, infatti, in tutti i reparti – tranne il complesso operatorio, il laboratorio di analisi e Cardiologia – manca l’aria condizionata con enormi disagi per i pazienti e gli operatori sanitari. Per far fronte all’ondata di calore di questi giorni e per calmierare i disagi, l’Asp Trapani ha messo a disposizione piccoli impianti portatili di condizionamento ma si è posto il problema in quali stanze metterli, con la consequenziale reazione da parte dei pazienti che ne avrebbero potuto beneficiare o meno. Dall’Asp Trapani hanno assicurato che i tecnici lavoreranno anche domani (sabato) e nella giornata di San Giovanni (24), patrono della città. Una volta montati i compressori, sarà necessario caricare nel circuito il gas. Operazione che necessiterà di alcuni giorni. Solo dopo l’impianto potrà tornare funzionante.

AUTORE. Max Firreri