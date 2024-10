Il consiglio comunale di Castelvetrano ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026. In aula hanno votato a favore 11 consiglieri di maggioranza, 3 contrari (Monica Di Bella, Enza Viola e Gaspare Catalanotto), 1 astenuto (Salvatore Stuppia). Nel documento finanziario per il 2024 le entrate tributarie previste sono state segnate in 19 milioni circa mentre è aumentato (rispetto al 2023) il fondo crediti di dubbia esigibilità: per il 2024 è di 4,8 milioni che si dovrebbe ridurre a 4,5 milioni nel 2025. In aumento, dal 2024 al 2026, il fondo rischi contenzioso: per il 2024 è di 50 mila euro, per il 2025 di 150 mila euro e nel 2026 aumenta sino a 200 mila euro. Quello approvato – con un totale di 159 milioni circa – è un bilancio in equilibrio. Il Comune punta alla vendita di alcuni beni comunali: tra questi c’è la torre del Giglio, il centro Saica e il centro servizi di contrada Strasatto, seppur su questo ultimo bene in bilancio è indicato, fra le entrate, un finanziamento per ristrutturarlo.

AUTORE. Redazione