Nuovo assetto organizzativo per la struttura del Comune di Castelvetrano. Ad approvare la rimodulazione è stata l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Lentini che ha dato l’ok anche al regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici. Il primo cittadino giustifica la scelta considerando l’intervento «strategico per rendere l’azione amministrativa più moderna, efficiente e coerente con gli obiettivi di mandato». Col nuovo assetto organizzativo sono nove le Direzioni in Comune, con competenze redistribuite rispetto alle vecchie. Ecco nello specifico: I Direzione, Affari Generali, Finanze, Personale, Contenzioso; II Direzione, Politiche Sociali e Servizi Demografici; III Direzione, Pubblica Istruzione, Beni e Attività Culturali, Sport, Turismo; IV Direzione, Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizi Cimiteriali; V Direzione, Servizi a Rete e Ambiente; VI Direzione, Urbanistica, Edilizia Privata, Beni Confiscati, Protezione Civile, Attività Produttive, VII Direzione, Tributi; VIII Direzione, Polizia Locale; IX Direzione, Programmazione e Innovazione. Quest’ultima Direzione si occuperà di progettazione, finanziamenti europei, nazionali e regionali e dei processi di transizione digitale.

Sono stati inoltre confermati e valorizzati gli uffici di staff, tra cui l’avvocatura civica, il gabinetto del sindaco e gli uffici a supporto degli organi istituzionali, rafforzando il coordinamento tra indirizzo politico e gestione amministrativa. “Con questo provvedimento – dichiara il Sindaco Giovanni Lentini sul suo profilo Facebook – dotiamo il Comune di una macchina amministrativa più funzionale, capace di rispondere in maniera efficace alle esigenze della comunità e di affrontare con strumenti adeguati le sfide della programmazione, dell’innovazione e dello sviluppo”.