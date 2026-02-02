Manca l’acqua e anche stamattina – lunedì 2 febbraio – l’ufficio postale di via Vittorio Emanuele a Castelvetrano è rimasto chiuso. È la quinta volta che succede negli ultimi mesi. La poca erogazione d’acqua da parte del Comune non riesce a riempire i 4 recipienti da 500 litri dell’ufficio e, così, in mancanza d’acqua «per motivi igienico-sanitari» è necessario abbassare le saracinesche. A complicare la situazione c’è il fatto che i 4 recipienti dell’ufficio si trovano in un pozzo luce posto a 60 metri dalla via Vittorio Emanuele e non tutte le autobotti sono fornite di un tubo così lungo che consente di arrivare ai recipienti. Il sindacato “Confsal comunicazioni” in una nota chiede se c’è «l’intenzione di provvedere con interventi strutturali a risolvere il problema». Come, ad esempio, provvedere all’installazione di una cisterna più capiente e più comoda da raggiungere.