I primi lavori riguardano quelli di movimentazione terra e sono già iniziati. Ruspe e camion all’opera nello spiazzo a fianco il distaccamento dei vigili del fuoco a Castelvetrano. lì sorgerà un nuovo asilo nido comunale. Si tratta di un’opera di 1,7 milioni finanziata coi fondi Pnrr. Il progetto fu presentato dall’Amministrazione comunale guidata da Enzo Alfano ma i lavori sono stati avviati soltanto ora. Il responsabile del progetto è l’architetto Enzo Barresi dell’Ufficio tecnico comunale. L’edificio che nascerà è di 164 metri quadri e potrà ospitare 35 bambini. Ma all’esterno ci sarà un’area di 5.500 metri quadri che verrà urbanizzata e potrà essere utilizzata da bambini e operatori dell’asilo. La data di ultimazione e consegna dei lavori è segnata a giugno 2026.