Una delegazione dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) Castelvetrano-Campobello di Mazara, guidata da Giuseppe Favara, ha incontrato gli studenti dell’istituto “Lombardo-Radice” di Castelvetrano. La delegazione con Francesca Pizzo, Antonino Accardo e Sebastiano Maggio (presidente Age Palermo) ha dapprima incontrato la dirigente scolastica Rosa Barone e poi gli studenti per spiegare loro le idee e i valori dell’associazione. L’occasione è servita per illustrare perché in ottant’anni di storia dalla sua costituzione, l’Anpi si è sempre battuta per la pace e per i diritti umani ed è stata sempre contro ogni forma di razzismo, diventando un baluardo in difesa della Costituzione.