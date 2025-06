Successo per i giovani atleti della “Warrior Team” di Castelvetrano, guidata dal tecnico Manuel Patti al torneo internazionale “Golden cup & Golden champion” che si è svolto al Pala Cardella di Erice. Dopo la vittoria nelle competizioni dello scorso maggio a Parabiago (Milano), 25 atleti di Patti hanno partecipato al torneo di kickboxing e boxe che si è svolto al PalaCardella di Erice-Trapani. Sul podio gli atleti sono saliti 16 volte per il primo posto, 8 volte per il secondo e 5 volte per il terzo posto. Tra gli atleti Giuseppe Vaiana ha vinto per ko al 3° round nel suo primo incontro di K-1, vincendo tutte le categorie di kickboxing e boxe. Soddisfatto del risultato il tecnico Manuel Patti che ha tenuto a ringraziare i genitori degli atleti e il maestro Biagio Vitrano per aver offerto a molti giovani la possibilità di crescere in ambito sportivo.

AUTORE. Redazione