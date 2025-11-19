La tesi di dottorato di fra Giuseppe Pipitone al Pontificio Istituto biblico di Roma è stata pubblicata da edizioni Dehoniane di Bologna. Fra Giuseppe è frate della comunità dei Piccoli frati e piccole suore di Gesù e Maria e attualmente guida la parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano. È stato docente di Sacra Scrittura presso l’Istituto Euromediterraneo di Tempio (OT). È membro dell’Associazione Biblica Italiana. “La preghiera dei re di Giuda in periodo di crisi militare” è il titolo della tesi ora pubblicata. «Il libro guida il lettore dentro tre pagine decisive della storia biblica, in cui i re di Giuda – Ezechia, Giòsafat e Asa – affrontano invasioni militari straniere non con strategie belliche, ma con l’arma potente della preghiera. Le loro parole, tramandate nei libri storici dell’Antico Testamento, sono, dalla storia della monarchia divisa in poi, le uniche preghiere esplicite dei re di Giuda durante un assalto militare: grida di fiducia che cambiano il corso degli eventi e aprono una via di pace», spiegano dalla casa editrice.

«L’autore, con un’analisi rigorosa dei testi biblici e un attento confronto con le fonti extra-bibliche, mostra come la preghiera sia molto più di un gesto religioso: diventa strumento narrativo, svolta letteraria e chiave teologica – spiegano da “Dehoniane” – nel periodo esilico – quando il tempio non esisteva più e il sacrificio era impossibile – e durante la successiva era della ricostruzione, la preghiera assume un ruolo centrale, diventando, insieme alla Torah, il cuore della fede e il luogo in cui Israele rielabora la propria identità».