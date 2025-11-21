C’è anche la Collegiata dei Santi Pietro e Paolo di Castelvetrano tra i luoghi FAI che saranno aperti nelle giornate FAI per le scuole in Sicilia, dal 24 al 29 novembre. La manifestazione da 14 anni è organizzata dalla Fondazione su modello delle giornate Fai di primavera e d’autunno. Protagonisti delle Giornate saranno gli apprendisti ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari del Fai in collaborazione con i docenti, che accompagneranno altri studenti in visita nei Beni e nei luoghi da loro selezionati. In provincia, oltre Castelvetrano, a Marsala sarà aperta la passeggiata al Lilibeo (itinerario nella città antica) e ad Alcamo il quartiere Maria Ausiliatrice. A Castelvetrano la Collegiata dei Santi Pietro e Paolo rimarrà aperta lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26, dalle 9 alle 13. A fare da ciceroni saranno gli alunni della scuola media “Capuana-Pardo” e della scuola media “Pappalardo”.

La storia della Collegiata è legata agli Aragona e Tagliavia. Durante il XVII sec. la residenza dei nobili subisce molte trasformazioni per assumere sempre più l’aspetto di palazzo nobiliare: nel 1653 viene eliminato il fossato e demolita una delle torri detta dello “Scirocco” e costruita una nuova ala dell’edificio in cui sorgerà la Collegiata ovvero la chiesa privata della famiglia che, assieme alla Cappella Palatina di Palermo, rappresentano in Sicilia gli unici due esempi di Chiesa al piano superiore. Costruita nel 1653 per volere di Diego Aragona Pignatelli e della figlia Giovanna, si chiama “Collegiata” perché era amministrata da un collegio di 12 canonici o sacerdoti. Un complesso cerimoniale regolava, secondo le trazioni del tempo, i riti che vi venivano celebrati e soprattutto la procedura attraverso la quale venivano accolti nella chiesa gli ospiti importanti ed in particolare i Vicerè. La chiesa è a navata unica ed è arricchita da preziosi stucchi barocchi che rappresentano i motivi tipici della Scuola di Serpotta: nuvole, raggi, festoni, conchiglie, motivi vegetali, puttini che danzano e giocano. Nelle pareti laterali dell’unica navata vi sono 4 alcove dedicate a San Gaetano, all’Immacolata, a San Francesco ed al Sacramento. Per prenotare: castelvetrano@gruppofai.fondoambiente.it