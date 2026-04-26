Si è parlato delle malattie sessualmente trasmesse e, soprattutto, della prevenzione, nei due incontri che il Rotary club Castelvetrano-Valle del Belìce e l’Inner Wheel Selinunte-Cave di Cusa ha organizzato all’istituto Alberghiero “V. Titone” e all’istituto tecnico commerciale “G.B. Ferrigno” di Castelvetrano. Hanno portato i saluti la dirigente scolastica Maria Luisa Simanella, la presidente del Rotary Club Castelvetrano-Valle del Belice Antonella Lombardo, la presidente dell’Inner Wheel Selinunte-Cave di Cusa Esther Clemente, Goffredo Vaccaro, coordinatore delle Commissioni prevenzione e cura delle malattie del Rotary International. Ha relazionato Annamaria Li Causi, ginecologo responsabile del consultorio familiare di Salemi. La dottoressa Li Causi ha fornito informazioni sulle modalità di trasmissione delle infezioni, sulle strategie di prevenzione, sull’importanza della diagnosi precoce e sui corretti stili di vita.