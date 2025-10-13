L’azienda socio-sanitaria di assistenza alla persona (ex Ipab) “Maria Antonietta Infranca e San Giacomo” di Castelvetrano mette in vendita 4 immobili di sua proprietà in città. I quattro immobili in affitto o vendita sono: il palazzo San Giacomo di via Garibaldi, il palazzo Polito sul corso Vivona (angolo via Garibaldi) e poi il capannone (che fu adibito a palestra) e il palazzo di fronte (Casa della fanciulla Catena) di via Denaro. Fuori dal bando rimane l’immobile di via Campobello, la scuola materna “Maria Antonietta Infranca” che è stato ristrutturato a spese della Regione (lavori finiti nel 2021): «Il Comune dovrà provvedere ad aprirlo», dice il commissario dell’Assap, Giuseppe Paladino. La scelta di affittare e/o vendere rientra nel piano di risanamento economico-finanziario dell’azienda sotto il controllo della Regione ed è finalizzata a reperire le risorse necessarie per far fronte ai debiti pregressi e garantire la prosecuzione dei servizi.