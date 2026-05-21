Dal 1° giugno la mensa dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano torna operativa. Qualche giorno addietro i funzionari dell’Asp Trapani hanno consegnato alla ditta “Innova Spa” i locali dove si tornerà a cucinare per i pazienti. Per l’Asp Trapani ci sono tutte le condizioni di sicurezza e funzionalità dei locali e lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dell’attività. Con la ripresa d’attività della mensa, l’Asp Trapani ha comunicato all’Innova Spa che verrà sospeso il pagamento di 22 mila euro che veniva riconosciuto non essendo utilizzabile la mensa dell’ospedale di Castelvetrano.