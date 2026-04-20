Centralino e front-office dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano cambia posto sempre nell’area della hall del nosocomio. Si tratta di un intervento, fortemente voluto dal Commissario straordinario dell’Asp Trapani Sabrina Pulvirenti, inserito in un più ampio piano di ammodernamento della struttura. Il punto di contatto ha cambiato location, con un locale più sicuro che è stato costruito apposta nella stessa area hall, «un importante passo avanti nel miglioramento dei servizi di accoglienza e controllo degli accessi», spiegano dall’Asp Trapani. «Il presidio ospedaliero di Castelvetrano rafforza così il proprio percorso di rinnovamento, confermando l’attenzione della direzione strategica verso interventi concreti capaci di migliorare il volto della sanità pubblica del territorio e di renderla sempre più accessibile, organizzata e accogliente», chiariscono dall’Asp Trapani.